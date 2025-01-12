Овечкин стал третьим в истории игроком НХЛ, который забил 20 голов в 20 сезонах

Нападающий «Вашингтон Кэпитаз» Александр Овечкин забил гол в матче против «Нэшвилла». Он сократил отставание от первого места в списке лучших снайперов НХЛ до 21 гола и стал третьим хоккеистом, которому удалось забросить не меньше 20 шайб за 20 сезонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP

Матч завершился со счетом 4:1. Голы забили Том Уилсон (30), Этен Фрэнк (49), Эндрю Манджапане (55), Александр Овечкин (60) — Филип Форсберг (37).

Овечкин забил 873-й гол за карьеру. Он находится по этому показателю на втором месте в истории НХЛ. Россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы. Он завершил карьеру в 1999 году.

Россиянин забросил в свой 20 сезон 20 шайб. Такой же результат у Роба Фрэнсиса — он забросил не меньше 20 шайб за 20 сезонов. Их опережает Горди Хоу, который забил не меньше 20 голов за 22 сезона.