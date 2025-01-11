В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9

В Сочи примерно в 20:45 зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

«На глубине 5 км у города-курорта Сочи зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,9 по шкале Рихтера, интенсивностью 3 балла. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет»,— говорится в сообщении управления МЧС (цитата по «Интерфаксу»).

Это второе землетрясение вблизи Сочи за день. Первое произошло примерно в 4:47 на глубине 5 км. Магнитуда составила 3,5.