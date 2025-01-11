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Аэропорт Нижнекамска вновь возобновил работу после третьего закрытия за сутки

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) в 21:00 по московскому времени вновь возобновил работу после введенных временных ограничений. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале. Сегодня нижнекамский аэропорт закрывали три раза.

Ранее ограничения на работу воздушной гавани вводились с 05:45 до 08:30 по московскому времени, а также с 16:30 до 19:20 по московскому времени. Затем об очередном закрытии аэропорта Росавиация сообщила в 20:00 по московскому времени.

На работу казанского аэропорта также два раза вводились ограничения.

Кроме того, МЧС два раза оповещало жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотниками. На момент публикации дан отбой атаки беспилотниками.

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