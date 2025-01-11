МЧС дало отбой атаки беспилотниками в Татарстане

МЧС России дало отбой угрозе атаки беспилотниками в Татарстане. Соответствующее оповещение было отправлено через мобильное приложение «МЧС России».

«Внимание! Республика Татарстан! Отбой атаки беспилотными воздушными судами», — говорится в сообщении.

За сегодня МЧС дважды оповещало жителей республики. Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска были закрыты два раза сутки. На момент публикации воздушные гавани уже возобновили работу в штатном режиме.