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МЧС дало отбой атаки беспилотниками в Татарстане

МЧС России дало отбой угрозе атаки беспилотниками в Татарстане. Соответствующее оповещение было отправлено через мобильное приложение «МЧС России».

«Внимание! Республика Татарстан! Отбой атаки беспилотными воздушными судами», — говорится в сообщении.

За сегодня МЧС дважды оповещало жителей республики. Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска были закрыты два раза сутки. На момент публикации воздушные гавани уже возобновили работу в штатном режиме.

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