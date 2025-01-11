В МХТ назвали дату и место похорон Евгении Добровольской

Похороны народной артистки России Евгении Добровольской состоятся на Троекуровском кладбище 14 января, сообщили ТАСС в МХТ имени Чехова, на сцене которого она играла 33 года. Госпожа Добровольская умерла 10 января после продолжительной болезни. Ей было 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Добровольская

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Евгения Добровольская

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 10:00 на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова начнется гражданская панихида. В 13:00 — отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году она окончила ГИТИС, где училась на курсе народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. В 1991 году актриса присоединилась к труппе МХТ имени Чехова. В 1998 году госпожа Добровольская стала заслуженной артисткой России, а в 2005-м — народной.

Подробнее о заслугах Евгении Добровольской в материале «Ъ» «Народная королева России».