В МХТ назвали дату и место похорон Евгении Добровольской
Похороны народной артистки России Евгении Добровольской состоятся на Троекуровском кладбище 14 января, сообщили ТАСС в МХТ имени Чехова, на сцене которого она играла 33 года. Госпожа Добровольская умерла 10 января после продолжительной болезни. Ей было 60 лет.
Евгения Добровольская
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В 10:00 на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова начнется гражданская панихида. В 13:00 — отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах.
Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году она окончила ГИТИС, где училась на курсе народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. В 1991 году актриса присоединилась к труппе МХТ имени Чехова. В 1998 году госпожа Добровольская стала заслуженной артисткой России, а в 2005-м — народной.
Подробнее о заслугах Евгении Добровольской в материале «Ъ» «Народная королева России».