В Татарстане на капремонт 715 домов выделили более 7 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане на капитальный ремонт 715 многоквартирных домов направят свыше 7 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.

Работы охватят 4,6 млн кв. м жилья в 42 муниципальных образованиях республики.

Кроме того, в рамках программы «Наш двор» выделят еще 10 млрд руб. на благоустройство 679 придомовых территорий в 16 муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Татарстан планирует потратить 16 млрд рублей на ремонт и строительство 343 объектов.

Анар Зейналов