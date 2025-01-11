Татарстан планирует потратить 16 млрд рублей на ремонт и строительство 343 объектов

В Татарстане в 2025 году построят и отремонтируют 343 социальных объекта в рамках национальных проектов и госпрограмм. На эти цели выделено 16 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.

В число объектов войдут 189 медицинских учреждений, включая 151 фельдшерско-акушерский пункт, две поликлиники и два офиса врача общей практики. Также запланировано строительство четырех детских садов, капитальный ремонт 31 школы и благоустройство 61 общественного пространства.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 3,2 млрд руб. Дополнительно из республиканского бюджета выделят 10 млрд руб. на обновление объектов ЖКХ и капремонт многоквартирных домов.

Дополнительно по республиканским программам будет реализовано еще около 3 тыс. объектов на сумму 73 млрд руб. В их числе — ремонт 715 многоквартирных домов и благоустройство 679 придомовых территорий в 16 муниципалитетах по программе «Наш двор».

Анар Зейналов