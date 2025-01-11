Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татарстан планирует потратить 16 млрд рублей на ремонт и строительство 343 объектов

В Татарстане в 2025 году построят и отремонтируют 343 социальных объекта в рамках национальных проектов и госпрограмм. На эти цели выделено 16 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.

В число объектов войдут 189 медицинских учреждений, включая 151 фельдшерско-акушерский пункт, две поликлиники и два офиса врача общей практики. Также запланировано строительство четырех детских садов, капитальный ремонт 31 школы и благоустройство 61 общественного пространства.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 3,2 млрд руб. Дополнительно из республиканского бюджета выделят 10 млрд руб. на обновление объектов ЖКХ и капремонт многоквартирных домов.

Дополнительно по республиканским программам будет реализовано еще около 3 тыс. объектов на сумму 73 млрд руб. В их числе — ремонт 715 многоквартирных домов и благоустройство 679 придомовых территорий в 16 муниципалитетах по программе «Наш двор».

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...