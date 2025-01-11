Бастрыкин потребовал доклад о нападении на ребенка в футбольной секции в Челнах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента в детской футбольной секции Набережных Челнов, где воспитанники избили сверстника. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным ведомства, в социальных сетях появилось видео, на котором несколько юных футболистов наносят удары ногами своему товарищу по команде. Тренер, присутствовавший при инциденте, не сразу пресек действия нападавших.

По факту происшествия Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по двум статьям: ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому представить подробный отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Анар Зейналов