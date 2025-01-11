Число погибших при обстреле Светлодарска в ДНР выросло до трех

Число погибших в результате ракетного обстрела Светлодарска выросло с одного до трех человек. Об этом сообщило во «ВКонтакте» представительство Донецкой народной республики (ДНР).

По данным властей региона, погибшие — три женщины, 1958, 1964 и 1948 годов рождения. Ранения средней степени тяжести получили семь человек, в том числе тяжело ранена девочка-подросток. Также зафиксировано прямое попадание в два многоквартирных дома.

Вчера, 10 января, утром глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины атаковали города Донецк и Светлодарск. Утверждается, что обстрел велся из РСЗО калибром 122 мм. В Донецке был атакован супермаркет «Молоко», здание получило значительные повреждения. Также от ударной волны пострадали окна и фасады прилегающих домов.