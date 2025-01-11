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Коммерсантъ FM
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Число погибших при обстреле Светлодарска в ДНР выросло до трех

Число погибших в результате ракетного обстрела Светлодарска выросло с одного до трех человек. Об этом сообщило во «ВКонтакте» представительство Донецкой народной республики (ДНР).

По данным властей региона, погибшие — три женщины, 1958, 1964 и 1948 годов рождения. Ранения средней степени тяжести получили семь человек, в том числе тяжело ранена девочка-подросток. Также зафиксировано прямое попадание в два многоквартирных дома.

Вчера, 10 января, утром глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины атаковали города Донецк и Светлодарск. Утверждается, что обстрел велся из РСЗО калибром 122 мм. В Донецке был атакован супермаркет «Молоко», здание получило значительные повреждения. Также от ударной волны пострадали окна и фасады прилегающих домов.

Фотогалерея

Ракетный удар по Донецку

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Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитое окно офисного здания после обстрела

Разбитое окно офисного здания после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Супермаркет «Молоко» после обстрела

Супермаркет «Молоко» после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители в Киевском районе Донецка

Местные жители в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Выбитые стекла жилого дома

Выбитые стекла жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Люди у пострадавшего от обстрела жилого дома

Люди у пострадавшего от обстрела жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Выбитые стекла жилого дома

Выбитые стекла жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Офисное здание в Киевском районе Донецка

Офисное здание в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщина рядом с местом обстрела в Киевском районе Донецка

Женщина рядом с местом обстрела в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный супермаркет

Разрушенный супермаркет

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пострадавший от обстрела зоомагазин

Пострадавший от обстрела зоомагазин

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный супермаркет

Разрушенный супермаркет

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разбитый автомобиль в Киевском районе Донецка

Разбитый автомобиль в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мертвый голубь в Киевском районе Донецка

Мертвый голубь в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела в Киевском районе Донецка

Последствия обстрела в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитое окно офисного здания после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Супермаркет «Молоко» после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Выбитые стекла жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Люди у пострадавшего от обстрела жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Выбитые стекла жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Офисное здание в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщина рядом с местом обстрела в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный супермаркет

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пострадавший от обстрела зоомагазин

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный супермаркет

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разбитый автомобиль в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мертвый голубь в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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