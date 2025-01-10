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Коммерсантъ FM
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Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле Донецка и Светлодарска

Вооруженные силы Украины атаковали города Донецк и Светлодарск в Донецкой народной республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. В Светлодарске в результате прямого попадания ракеты в многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

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Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитое окно офисного здания после обстрела

Разбитое окно офисного здания после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Супермаркет «Молоко» после обстрела

Супермаркет «Молоко» после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители в Киевском районе Донецка

Местные жители в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Выбитые стекла жилого дома

Выбитые стекла жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Выбитые стекла жилого дома

Выбитые стекла жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Офисное здание в Киевском районе Донецка

Офисное здание в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщина рядом с местом обстрела в Киевском районе Донецка

Женщина рядом с местом обстрела в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела зоомагазин

Пострадавший от обстрела зоомагазин

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитый автомобиль в Киевском районе Донецка

Разбитый автомобиль в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мертвый голубь в Киевском районе Донецка

Мертвый голубь в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела в Киевском районе Донецка

Последствия обстрела в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитое окно офисного здания после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Супермаркет «Молоко» после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Выбитые стекла жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Выбитые стекла жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела у супермаркета «Молоко»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Офисное здание в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщина рядом с местом обстрела в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела зоомагазин

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитый автомобиль в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мертвый голубь в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела многоквартирный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела в Киевском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В Донецке был атакован супермаркет «Молоко» на Шахтерской площади в Киевском районе. По предварительным данным главы региона, двое пострадавших — женщина 1963-го и мужчина 2002 года рождения — находятся в состоянии средней степени тяжести.

Здание супермаркета получило значительные повреждения. От ударной волны пострадали остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий. По данным господина Пушилина, для удара по Донецку ВСУ применили высокоточные ракеты РСЗО HIMARS. На местах атак работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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Кадры и события СВО за январь 2025 года

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

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5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области &lt;BR>На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

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На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

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5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

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6 января российская армия взяла под контроль Курахово

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Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

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Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

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9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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