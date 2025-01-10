Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле Донецка и Светлодарска

Вооруженные силы Украины атаковали города Донецк и Светлодарск в Донецкой народной республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. В Светлодарске в результате прямого попадания ракеты в многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

В Донецке был атакован супермаркет «Молоко» на Шахтерской площади в Киевском районе. По предварительным данным главы региона, двое пострадавших — женщина 1963-го и мужчина 2002 года рождения — находятся в состоянии средней степени тяжести.

Здание супермаркета получило значительные повреждения. От ударной волны пострадали остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий. По данным господина Пушилина, для удара по Донецку ВСУ применили высокоточные ракеты РСЗО HIMARS. На местах атак работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.