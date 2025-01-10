Наставник «Локомотива» прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин дал оценку матчу со «Спартаком» в ходе пресс-конференции. Железнодорожники одержали победу со счетом 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

По ходу матча счет сменился с 5:2 на 5:4, так как ярославцы в начале третьего периода пропустили две шайбы. Главный тренер объяснил, что в этом случае «нужно отдать должное сопернику».

«Мы создали предпосылки для голов, поэтому "Спартак" воспользовался. Но хорошая команда должна в любой ситуации находить в себе хладнокровие. Мы должны практически проходить через такие ситуации. Хорошо, что есть ребята, которые смогли перевести игру в зону соперника. Но от всего застраховаться не можешь, да и не нужно. Команда должна быть не управляемая, а самоуправляемая. Тренер не снимает с себя ответственности за эти ситуации, но на льду ребята принимают решение»,— сказал Игорь Никитин.

В ходе игры в результате столкновения травму получил вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, его сменил Алексей Мельничук. Как сообщил господин Никитин, Исаев поехал на обследование, но отметил, что эта травма «должна мобилизовать и сплотить команду».

Второй подряд матч «Локомотив» получает командный штраф за нарушение численного состава. Игорь Никитин объяснил, что в команде над этим работают, но такую ошибку «просто нельзя допускать».

13 января «Локомотив» сыграет дома со СКА. Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 35 матчах и проиграли в 10. На счету команды 72 очка.

Алла Чижова