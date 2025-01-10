По делу об отравлении посетителей пекарен прошли задержания

Следователем СУ СКР по Пермскому краю предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети пекарен. Как сообщает сайт управления, им инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору). Как считает следствие, обвиняемые осуществляли производство, хранение и реализацию готовой пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности в сети пекарен «Хлебница». После приема пищи, которая была приобретена в торговых точках, у покупателей возникли симптомы пищевого отравления. Всего к медикам обратились более 80 человек. Точки по продаже еды принадлежат ИП Юлии Гагариной.

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Обвиняемые задержаны в порядке ст. 91 УПК, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.