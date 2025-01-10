В Перми работнику аэропорта вручили награду за предотвращение взлета неисправного судна

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил благодарность сотруднику службы наземного обслуживания воздушных судов пермского аэропорта Владимиру Бауменко. Как сообщает пресс-служба Большого Савино, награда вручена за «высокий профессионализм, добросовестный труд в транспортной отрасли». Летом прошлого года господин Бауменко предотвратил взлет самолета с неисправностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино



По данным пресс-службы, работник вовремя сообщил о дыме и выпадении фрагментов деталей из колесной пары переднего шасси. «Если бы Владимир в этот момент отвлекся, самолет мог отправиться на взлет с серьезным повреждением», - отметили в аэропорту.

Отмечается также, что Владимир Бауменко работает в пермском аэропорту я с 1991 года. Ранее занимал должность техника-механика по обслуживанию самолетов и двигателей.