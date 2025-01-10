Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Перми работнику аэропорта вручили награду за предотвращение взлета неисправного судна

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил благодарность сотруднику службы наземного обслуживания воздушных судов пермского аэропорта Владимиру Бауменко. Как сообщает пресс-служба Большого Савино, награда вручена за «высокий профессионализм, добросовестный труд в транспортной отрасли». Летом прошлого года господин Бауменко предотвратил взлет самолета с неисправностью.

фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

По данным пресс-службы, работник вовремя сообщил о дыме и выпадении фрагментов деталей из колесной пары переднего шасси. «Если бы Владимир в этот момент отвлекся, самолет мог отправиться на взлет с серьезным повреждением», - отметили в аэропорту.

Отмечается также, что Владимир Бауменко работает в пермском аэропорту я с 1991 года. Ранее занимал должность техника-механика по обслуживанию самолетов и двигателей.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...