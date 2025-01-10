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Два жителя Таджикистана арестованы после драки в центре Уфы

Советский районный суд арестовал двух граждан Таджикистана Исмоила Насирдинова и Усмона Исмонова, ставших участниками драки ночью 6 января у ресторана Vgostibar на Коммунистической улице в Уфе. Им инкриминируется грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в неуважении к обществу совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«По версии следствия Насирдинов, Исмонов и иные неустановленные лица, находясь у входа караоке-ресторана Vgostibar, действуя группой лиц по предварительному сговору, руками, ногами, ножом и иными предметами, используемыми в качестве оружия, причинили телесные повреждения мужчине и иным неустановленным лицам»,— говорится в пресс-релизе.

Мера пресечения избрана по ходатайству следователя на два месяца — до 9 марта. Постановление в законную силу не вступило.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вчера Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца уроженца Волгограда Дмитрия Ягодина, уроженцев Уфы Рустама Янковича и Эдмонта Ивануса, а также уроженца Тульской области Эдмонта Ивануса.

По предварительным данным, причиной драки стал отказ охранников ресторана впустить обвиняемых в заведение. Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Наталья Балыкова

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