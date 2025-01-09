Арестованы четверо обвиняемых по факту драки в центре Уфы

Кировский райсуд Уфы арестовал на два месяца четверых 19-летних обвиняемых в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Среди арестованных — уроженцы Уфы Рустам Янкович и Эдмонт Иванус, родственник последнего Эдмонт Иванус из Тульской области и Дмитрий Ягодин из Волгограда, сообщили в пресс-службе райсуда.

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По предварительным данным, обвиняемые ночью 6 января подрались с охранниками ресторана Vgostibar на Коммунистической улице в Уфе после отказа впустить их в заведение.

Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Венера Хисамова