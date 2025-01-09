Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арестованы четверо обвиняемых по факту драки в центре Уфы

Кировский райсуд Уфы арестовал на два месяца четверых 19-летних обвиняемых в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Среди арестованных — уроженцы Уфы Рустам Янкович и Эдмонт Иванус, родственник последнего Эдмонт Иванус из Тульской области и Дмитрий Ягодин из Волгограда, сообщили в пресс-службе райсуда.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По предварительным данным, обвиняемые ночью 6 января подрались с охранниками ресторана Vgostibar на Коммунистической улице в Уфе после отказа впустить их в заведение.

Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...