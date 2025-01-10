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С 1 февраля в Набережных Челнах начнут действовать проездные на автобусы и трамваи

С 1 февраля 2025 года в Набережных Челнах начнут действовать новые проездные на общественный транспорт: автобусы и трамваи. Об этом сообщил руководитель исполкома города Фарид Салахов, передает пресс-служба города.

Безлимитные проездные будут действительны 30 дней с момента покупки, позволяя неограниченно пользоваться транспортом в этот период. Стоимость такого билета составит 2,4 тыс. руб. Также планируется ввести объединенный проездной за 3,6 тыс. руб. и «лимитный» билет на 50 поездок за 1,8 тыс. руб.

Влас Северин

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