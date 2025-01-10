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Коммерсантъ FM
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Кремль ответил на слова Науседы о «литовском городе» Калининграде

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который назвал Калининград литовским городом. Господин Песков заявил, что Литва является враждебно настроенным к России государством.

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Гитанас Науседа

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Литва является недружественным государством для нашей страны, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства»,— сказал пресс-секретарь президента.

8 января на своей странице в социальной сети X господин Науседа раскритиковал переименование музея в Калининградской области, который раньше носил имя классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса. Он назвал это попыткой переписать историю и заявил о том, что важно сохранить наследие литовской культуры. В конце сообщения он написал, что Караляучюс (литовское название города) никогда не станет Калининградом.

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