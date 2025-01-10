Песков: Кремль сохраняет свою неоднократно озвученную позицию по Украине

Позиция Кремля по урегулированию конфликта на Украине хорошо известна и не меняется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин подробно излагал ее в июне 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Переговорные позиции России, они хорошо всем известны. В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно четкая, ее неоднократно излагал президент, она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

В июне 2024 года Владимир Путин заявил, что условия мира включают в себя постоянный нейтральный и безъядерный статус Украины. Кроме того, ВСУ должны уйти с территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а западные страны — признать их частью России и снять со страны все санкции.

Подробнее о возможных сроках завершения конфликта — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».