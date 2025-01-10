Академик РАН Зверев: метапневмовирус опасен для детей и пожилых людей

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев рассказал об опасности метапневмовируса для детей до года и пожилых людей с хроническими заболеваниями. По его словам, у детей вирус может привести к пневмонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа»,— рассказал вирусолог в беседе с «Парламентской газетой». Он отметил, что при заболевании вирусом применяется только симптоматическое лечение.

Виталий Зверев подчеркнул, что метапневмовирус не является новым возбудителем, поскольку он всегда присутствовал среди других вирусов, вызывающих ОРВИ. «Этот вирус среди всех ОРВИ составляет, по одним оценкам, 0,1%, по другим — 1%, но он всегда был, есть и будет»,— добавил он.

5 января управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило, что на севере страны зафиксировали вспышку метапневмовируса. Около 30 случаев заболевания были зарегистрированы также в Казахстане. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения метапневмовируса.

Подробнее — в материале «Ъ».