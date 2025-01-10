Microsoft вслед за Google и запрещенной Meta пожертвовала $1 млн в фонд Трампа

Корпорация Microsoft направила $1 млн в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа. Об этом написала британская газета The Guardian. Восемь лет назад компания уже делала взносы в размере $500 тыс. на инаугурацию господина Трампа, а в 2021-м потратила ту же сумму на церемонию вступления в должность Джо Байдена. Представители вновь избранного президентом республиканца принимали взносы до 10 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

В конце прошлого года по $1 млн в инаугурационный фонд политика перечислили гендиректор Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Аналогично поступили и в корпорации Google, заявив, что будут транслировать церемонию на видеохостинге YouTube, а ссылку на прямой эфир разместят на главной странице поисковика.

Деньги, полученные фондом после дедлайна, и остальной бюджет, который останется неизрасходованным при подготовке к церемонии, направят комитету по сбору средств для будущей президентской библиотеки господина Трампа.

6 января Конгресс официально объявил Дональда Трампа победителем президентских выборов 2024 года. Вице-президент Камала Харрис, которая была соперницей политика на выборах, в качестве председателя Сената подтвердила победу республиканца. Церемония инаугурации намечена на 20 января.