Для спасения Богдана Кулаковски не хватает 703 366 руб.

Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Богдана родовое повреждение левого плечевого сплетения. Движения в руке ограниченны, мальчику часто требуется помощь взрослых. Чем старше он будет становиться, тем сложнее ему будет справляться с физическими и психологическими проблемами. Исправить ситуацию поможет операция с последующим курсом реабилитации: лечебная физкультура, мануальная терапия. Надеемся, что благодаря операции и лечению двигательные функции левой руки максимально восстановятся и ребенок будет жить с минимальными ограничениями».

Стоимость операции и реабилитации 703 366 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Богдана Кулаковски, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Богдана — Ирины Владимировны Кулаковски. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).