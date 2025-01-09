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Прокуратура Новороссийска через суд добилась блокировки сайта интим-услуг

Октябрьский районный суд Новороссийска по требованию прокуратуры города заблокировал сайт, на котором была размещена информация порнографического характера с анкетами и номерами девушек, предложениями об оказании интимных услуг, списком этих услуг, а также ценами за их оказание.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как указано в решении суда, с которым ознакомился «Ъ-Кубань», вход на указанный интернет-сайт был свободный, не требующий регистрации и пароля, а ознакомиться с содержанием и воспользоваться расположенным на странице предложением мог любой интернет-пользователь. В прокуратуре считают, что данный факт влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

Согласно российскому законодательству, не допускается использование средств массовой информации для распространения материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости. Кроме того, целью государственной политики в интересах детей является в том числе их защита от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Суд признал размещенную на интернет-странице информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Судебное решение направлено в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному Федеральному округу (Роскомнадзор) для немедленного исполнения. Сайт включен в Единый реестр запрещенных сайтов.

Лия Пацан

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