Песков: Кремлю неизвестно о высказывании Карасева в адрес Алиева

Кремль не знаком со словами члена Общественной палаты (ОП) и политолога Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться на внешнюю политику Москвы, определяемую президентом Владимиром Путиным и МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы действительно не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов. Конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется МИДом и другими ведомствами при координации МИДа. Вот на это нужно ориентироваться»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

6 января господин Карасев в своем Telegram-канале прокомментировал фразой «И о пида..сах» новость о том, что Ильхам Алиев возложил на представителей РФ вину за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) под Актау. Вчера, 8 января, член ОП пояснил, что имел в виду производное от испанского глагола «pedir» («просить/требовать») слово «pidas». По его словам, словом «pidas» называют людей, которые «выставляют требования, условия, либо активно просят».

Самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря возле казахстанского города Актау. Господин Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли». Владимир Путин по телефону принес извинения президенту Азербайджана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Кремль заинтересован в объективном расследовании причин крушения самолета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».