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В новогодние праздники нижегородцы вызывали скорую помощь более 26,6 тысячи раз

Более 26,6 тысячи вызовов поступило в службу скорой помощи Нижегородской области с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бригады скорой помощи обслуживали в среднем около 2,4 тыс. вызовов в сутки. Около 1 тыс. обращений регистрировалась в Нижнем Новгороде, еще 1,4 тыс. — в других муниципалитетах. В праздники в регионе одновременно работали более 220 бригад скорой помощи.

По сравнению с показателями прошлого года в этом году число случаев, требующих привлечения бригад скорой помощи, в новогодние праздники сократилось почти на 2,5 тыс.

Чаще других в Нижегородской области регистрировались травмы из-за падения на скольких дорогах и случаи переохлаждения. Кроме того, 14 человек, среди которых шестеро детей, получили травмы при использовании пиротехники.

Ксения Кучерявых

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