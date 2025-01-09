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Коммерсантъ FM
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Путин назначил бывшего прокурора Москвы Попова замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова статс-секретарем — заместителем министра МЧС. Указ был опубликован на портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания. Ранее, 5 января, президент увеличил число заместителей главы МЧС до десяти.

Денис Попов (в центре)

Денис Попов (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Денис Попов (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Денис Попов с 2019 по 2024 год занимал должность прокурора Москвы. До этого он был прокурором Дагестана (с 2018 по 2019 год) и Хакасии (с 2015 по 2018 год). Господин Попов — государственный советник юстиции второго класса. В 2000 году он окончил юридический факультет Российской правовой академии Минюста.

С мая 2022 года должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий занимает Александр Куренков. До назначения Дениса Попова у министра было шесть действующих заместителей.

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