Путин увеличил число заместителей главы МЧС до 10

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей главы МЧС с девяти до десяти. Этот же документ вводит в МЧС должность начальника управления политической и воспитательной работы.

«Внести… изменение: десять заместителей министра, в том числе первого заместителя министра, статс-секретаря—заместителя министра и заместителя министра—главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору»,— сказано в указе.

С мая 2022 года должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий занимает Александр Куренков. Сейчас у него шесть действующих заместителей. Вакантными являются три должности, в том числе должность первого заместителя. Она освободилась, когда в марте 2023 года Владимир Путин уволил с должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна.