CNN: США ожидают начала переговоров по Украине в первой половине 2025 года

Власти США полагают, что мирные переговоры России и Украины начнутся в первой половине 2025 года, в связи с чем наращивали поставки военной помощи в последнее время, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден в сентябре 2024 года

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден в сентябре 2024 года

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

«И американская, и украинская администрации предполагали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года независимо от того, кто победит на выборах США, поэтому их целью было дальнейшее усиление Украины перед возможными переговорами»,— передает CNN.

Вчера, 8 января, США объявили о новом транше военной помощи Украине на сумму около $500 млн. Это будет последняя партия военной помощи, отправленная администрацией уходящего в отставку Джо Байдена. Телеканал также сообщает, что Джо Байден и Владимир Зеленский должны были встретиться в пятницу в Риме, однако встреча сорвалась, так как господин Байден был вынужден реагировать на масштабные пожары в Калифорнии.

Ранее будущий спецпредставитель по Украине в администрации Дональда Трампа Кит Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что господин Трамп не намерен идти на уступки российской стороне в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он также сказал, что Дональд Трамп сможет найти выход из кризиса в течение 100 дней после вступления в должность.

В ходе президентской гонки в США Дональд Трамп заявлял, что сможет остановить конфликт на Украине «за 24 часа» в случае его избрания. Позднее, 7 января, господин Трамп выразил надежду, что боевые действия могут завершиться в течение шести месяцев после начала его президентских полномочий.

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