Мэрия Екатеринбурга выкупила у «Атомстройкомплекса» землю у Березовой рощи

Администрация Екатеринбурга выкупила у «Атомстройкомплекс» земельный участок с детским садом в Академическом районе, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Детский сад на ул. Краснолесья, 54/4 компания запроектировала и построила за свой счет, не дожидаясь выделения бюджетных средств. Позже уже готовый объект, а также земельный участок был выкуплен муниципалитетом. С осени 2024 года садик работает, его посещают дети»,– рассказали в пресс-службе компании.

По данным издания «Сигнал.Урал», администрация города перечислит застройщику 224 млн руб.

В «Атомстройкомплексе» рассказали, что рядом, на ул. Семихатова выполнен проект школы на 1125 мест, по нему получено положительное заключение госэкспертизы, определен участок под строительство – идет его передача муниципалитету.

Участок с детским садом, который был выкуплен мэрией находится рядом с Березовой рощей, часть которой планируют благоустроить. Напомним, что против застройки территории выступали жители района.