За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились на Курском направлении до 190 солдат. Также были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

С начала боевых действий в регионе ВСУ потеряли более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1 517 боевых бронированных машин, 1 435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковых установки РСЗО, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее украинские формирования лишились на Курском направлении более 290 военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева