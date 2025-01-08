За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях в Курской области свыше 290 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре бронированные машины и три артиллерийских орудия. Это следует из очередного отчета Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения.

Как указано в сообщении ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное. Ранее сегодня, 8 января, в Министерстве обороны рассказали об отражении контратаки и попытке прорыва к хутору Бердин в Большесолдатском районе.

ВСУ вторглись на территорию РФ в начале августа. По данным Минобороны РФ, к сегодняшнему дню противник потерял в боях на территории региона 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 боевых бронированных машин, 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Минувшей ночью над территорией Курской области были уничтожены четыре украинских беспилотника. За сегодняшний день в регионе дважды объявлялась ракетная опасность.

Сергей Толмачев