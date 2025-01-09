Уральцы совершили 996 тысяч звонков в новогоднюю ночь

Жители Уральского федерального округа (УрФО) в ночь с 31 декабря на 1 января совершили 996 тыс. звонков, проговорив по телефону 969 тыс. минут, сообщила на пресс-конференции директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Елена Комона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Самый длинный телефонный разговор был зафиксирован 1 января в 21.14, когда абонент проговорил по телефону 2 часа 54 минуты», — отметила Елена Комона.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в новогодние праздники в период с 29 декабря по 8 января в Свердловской области произошло 844 ДТП, в которых шесть человек погибли. Бригады скорой помощи выезжали на вызовы свердловчан 11,2 тыс. раз.

Мария Шараева