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В новогодние праздники скорая помощь выезжала к свердловчанам более 11 тысяч раз

В период новогодних праздников с 29 декабря по 8 января бригады скорой помощи выезжали на вызовы свердловчан 11,2 тыс. раз. Как сообщил на пресс-конференции заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса Евгений Рузанов, в аналогичном периоде прошлого года количество вызовов составляло 14,5 тыс.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Уменьшение связано с более стабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с простудными заболеваниями и остро-респираторными заболеваниями. Именно по этому поводу вызовов бригад скорой помощи было в пять раз меньше», — сообщил Евгений Рузанов.

По его словам, в этом году в новогодние праздники стали «превалировать травмы уличного характера», 7,5% вызовов касались пациентов с признаками алкогольного опьянения.

Мария Шараева

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