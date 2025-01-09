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В 2025 году в Чувашии 4 человека погибли в авариях

С 1 по 8 января 2025 года на дорогах Чувашии произошло 17 ДТП, в которых 4 человека погибли и 15 получили травмы. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

1 января 2025 года около 22 часов на 644 км М7 «Волга» водитель 1973 года рождения из Нижнекамска, управляя «Газелью», потерял сознание, съехал с дороги и врезался в столб. Мужчина скончался на месте ДТП, предварительно причиной аварии стал сердечный приступ.

2 января 2025 года в 11 часов на 49 км автодороги «Аниш» Янтиковского муниципального округа произошло ДТП, в котором погибли два человека. Предварительно, водитель Skoda Yeti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21140. В результате столкновения погибли 57-летний водитель ВАЗа и его 53-летняя жена, жители деревни Новое Буяново.

Влас Северин

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