СК проводит проверку после травмирования ребенка пиротехникой в Сочи

В Сочи проводят проверку в связи с инцидентом, в результате которого 8-летний мальчик получил травму от пиротехнического средства. Следственный отдел по Лазаревскому району курорта инициировал проверку обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 6 января 2025 года ребенок, находясь в своем доме в поселке Дагомыс, поджег петарду, после чего пострадала его лева рука. В полиции курорта уточнили, что несовершеннолетний поступил в больницу с диагнозами пиротехническая травма, контузия левого глаза, множественные ссадины лица и рваная рана левой кисти. Мама пострадавшего во время происшествия находилась на работе.

Несовершеннолетнего госпитализировали. Сейчас пострадавший получает необходимую медицинскую помощь. Угрозы для его жизни нет.

Следователи работают над выяснением всех деталей инцидента и проводят необходимые проверочные мероприятия. Ход проверки находится под контролем руководителя СКР по краю Андрея Маслова. По итогам проверки специалисты примут соответствующее процессуальное решение.

«Ъ-Сочи» писал, что в декабре за сутки на пешеходных переходах в разных районах курорта произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь.

Мария Удовик