США отказались выплачивать ежегодный взнос в WADA

США решили не выплачивать взнос в размере $3,6 млн Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год, сообщила пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA). Причиной отказа в выплате стала ситуация с положительными допинг-пробами китайских пловцов во время Олимпиады в Токио 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава USADA Трэвис Тайгарт

Фото: Craig Hudson / Reuters Глава USADA Трэвис Тайгарт

Фото: Craig Hudson / Reuters

«К сожалению, нынешнее руководство WADA не оставило США другого выхода, после того как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности Всемирного антидопингового агентства»,— сказано в заявлении USADA.

В американской организации считают, что руководство WADA не обеспечивает соблюдения правил для защиты честности соревнований и прав спортсменов. Также в пресс-релизе подчеркивается необходимость значительных реформ в WADA, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. В USADA заверили, что отказ от выплаты взноса не повлияет на участие американских спортсменов в международных соревнованиях.

Противостояние WADA и USADA обострилось, после того как независимое расследование, проведенное по поручению WADA, не выявило нарушений в громкой истории, когда в допинге были обвинены 23 китайских пловца, которых WADA, несмотря на призывы американской стороны, отказалось подвергать наказанию. В ноябре WADA подало к американской структуре иск в швейцарский суд, обвиняя ответчика в клевете.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Из дела китайских пловцов выплыл иск».