РБК: совет директоров «Крыльев Советов» возглавит вице-губернатор Яковлев

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев возглавит совет директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники. Заседание совета директоров состоится завтра, 10 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Яковлев

Фото: Правительство Тульской области Дмитрий Яковлев

Фото: Правительство Тульской области

На встрече планируется обсудить административные назначения в руководстве клуба, в том числе выборы нового председателя совета директоров. Как уточняет издание, помимо господина Яковлева о других кандидатах не сообщается. У него нет никакой должности в клубе.

Дмитрий Яковлев был утвержден вице-губернатором в декабре 2024 года, до этого был помощником губернатора по вопросам спорта. Ранее, как и нынеший глава региона Вячеслав Федорищев, работал в Тульской области. Сейчас совет директоров «Крыльев Советов» возглавляет научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев.

В конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что руководство «Крыльев Советов» планировало перечислить 36 млн руб. «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, объем теневого рынка достигает 500 млн руб., а в коррупционных схемах участвуют около десяти команд Российской премьер-лиги. Он уверял, что решение вывести данную информацию в публичное поле было сложным, но необходимым. МВД проводит проверку его заявлений.

Подробности — в публикации «Ъ» «Коррупция превысила губернаторский уровень».