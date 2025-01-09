РБК: совет директоров «Крыльев Советов» возглавит вице-губернатор Яковлев
Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев возглавит совет директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники. Заседание совета директоров состоится завтра, 10 января.
Дмитрий Яковлев
Фото: Правительство Тульской области
На встрече планируется обсудить административные назначения в руководстве клуба, в том числе выборы нового председателя совета директоров. Как уточняет издание, помимо господина Яковлева о других кандидатах не сообщается. У него нет никакой должности в клубе.
Дмитрий Яковлев был утвержден вице-губернатором в декабре 2024 года, до этого был помощником губернатора по вопросам спорта. Ранее, как и нынеший глава региона Вячеслав Федорищев, работал в Тульской области. Сейчас совет директоров «Крыльев Советов» возглавляет научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев.
В конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что руководство «Крыльев Советов» планировало перечислить 36 млн руб. «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, объем теневого рынка достигает 500 млн руб., а в коррупционных схемах участвуют около десяти команд Российской премьер-лиги. Он уверял, что решение вывести данную информацию в публичное поле было сложным, но необходимым. МВД проводит проверку его заявлений.
Подробности — в публикации «Ъ» «Коррупция превысила губернаторский уровень».