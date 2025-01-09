«Белогорье» проиграло московскому «Динамо» на выезде

Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» проиграл московскому «Динамо» в 20-м туре Суперлиги. Матч прошел 8 января в Москве и завершился со счетом 3:2 (25:14, 25:19, 26:28, 17:25, 15:12).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Белогорья» и игрок московского «Динамо» во время матча

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игроки «Белогорья» и игрок московского «Динамо» во время матча

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Самыми результативными игроками белгородской команды стали Павел Тетюхин (22 очка), Георгий Заболотников (15 очков) и Иван Подребинкин (13 очков). У москвичей отличились Цветан Соколов (25 очков), Ярослав Подлесных (13 очков) и Дмитрий Жук (девять очков).

«Сложная игра сегодня, особенно первые две партии, такие провальные, очень большое количество ошибок у нас. Аль Хачдади после травмы все не может вернуться в игру. Как-то аккуратничали, наверное, думаем, что соперник будет нам дарить очки, а сами их не забираем. Нам помогло то, что зацепили третью партию, почувствовали кровь и вернулись как будто бы в свой волейбол. Такое ощущение, что мы начинаем сезон с нуля, ищем свою игру»,— считает главный тренер белгородской команды Александр Волков.

Наставник московского «Динамо» Константин Брянский назвал три первых сета «очень-очень хорошими» для своих подопечных. «В третьем сете "Белогорье" переломило за счет определенного риска на подаче. И все равно при всем этом мы имели определенные шансы закончить "всухую". Но дальше "Белогорье" уже набрало хороший ход. Отличная игра со стороны соперника, многое получалось и с нашей стороны»,— сказал господин Брянский.

По данным «Белогорья», это была 82-я игра между командами, которые начали соперничать в 1992 году. Встреча в первом круге Суперлиги завершилась победой белгородцев со счетом 3:0. Она прошла в Туле 25 сентября прошлого года.

По итогам последнего матча «Белогорье» осталось на третьем месте с 41 очком. Московское «Динамо» поднялось на вторую строчку с 43 очками. Лидер чемпионата — казанский «Зенит» (50 очков).

В 19-м туре белгородская команда вырвала победу у нижегородского АСК. Игра прошла на временной домашней арене «Белогорья» в Туле 5 января, она закончилась со счетом 3:2.

В следующем туре белгородцы встретят дома петербургский «Зенит», находящийся на четвертом месте турнирной таблицы. Матч запланирован на 13 января.

Алина Морозова