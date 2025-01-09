Депутат предупредил о социальном взрыве из-за новых диапазонов на электроэнергию

Депутат Ярославской областной думы Павел Исаев полагает, что новые диапазоны потребления электроэнергии приведут к резкому росту затрат жителей села, которые используют электроэнергию для отопления. Об этом он написал в обращении (имеется в редакции «Ъ-Ярославль») к министру тарифного регулирования региона Марии Сачковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января границы диапазонов были снижены. Повышенная стоимость электроэнергии для жителей теперь начинается при потреблении 3900 кВт·час в месяц (второй диапазон), а при потреблении свыше 6000 кВт·час в месяц (третий диапазон) применяются коммерческие расценки.

Господин Исаев полагает, что для отопления дома электричеством зимой 3900 кВт·час в месяц не хватит, а в сильные морозы расход может превысить и 6000 кВт·час. Рост стоимости отопления для таких жителей депутат считает несправедливым.

«Отопление жилища не является коммерческой деятельностью потребителя. Применение утвержденных вами тарифных ставок и диапазонов очевидно приведет к социальному взрыву среди населения сельской местности. Попытки домохозяйств экономить расход электроэнергии на отопление могут привести к трагическим последствиям (размораживанию систем отопления, пожаров при переходе на твердое топливо и пр.).»,— написал депутат.

Депутат предлагает выделить жителей села, использующих электричество для отопления, в отдельную категорию, к которой не будут применяться повышенные ставки в отопительный период, либо же сделать для них повышенные ставки минимальными «не доводя до коммерческих расценок».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по данным министерства тарифного регулирования, доля газификации Ярославской области составляет менее 85%. Ранее обращения в связи с новыми диапазонами были направлены в ФАС и прокуратуру.

Антон Голицын