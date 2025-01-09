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Ледовый городок в Екатеринбурге в праздники посетили свыше 140 тыс. человек

Во время новогодних праздников каток на площади 1905 года в Екатеринбурге посетили более 40 тыс. человек, а в ледовый городок в Историческом сквере сходили свыше 140 тыс. жителей, сообщил в своем telegram-канале мэр города Алексей Орлов.

Жители города в ледовом городке в Историческом сквере

Жители города в ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жители города в ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Екатеринбурга отметил, что объекты пользуются большой популярностью у екатеринбуржцев и гостей города. «Судя по отзывам, в том числе поступившим мне через чат-бот в телеграм-канале, наша идея создать в центре сразу две крупные новогодние площадки пришлась всем по душе»,— сказал господин Орлов. Он также добавил, что сейчас в городе иллюминацией украшено более 10 тыс. объектов.

Ледовый городок открылся 27 декабря и будет работать с 10:00 до 00:00 до 19 января, по завершению работы традиционно пройдет фестиваль «Ледовый штурм» для альпинистов. 21 декабря на площади 1905 года впервые за 40 лет открылся главный каток города — перед открытием на льду выступил ледовый балет Ильи Авербуха с участием известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность».

Ирина Пичурина

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