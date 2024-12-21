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Впервые за 40 лет в центре Екатеринбурга открыли каток на площади 1905 года

На площади 1905 года в Екатеринбурге впервые за 40 лет открылся главный каток города, один из самых больших в России, сообщил мэр Алексей Орлов.

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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Перед открытием на льду выступил ледовый балет Ильи Авербуха с участием известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность». Сам Илья Авербух не смог прилететь на церемонию открытия, так как не смог вылететь из Омска по погодным условиям.

За несколько часов до официального открытия в Екатеринбурге впервые провели церемонию регистрации брака на коньках. И три пары официально зарегистрировали свой брак.

27 декабря в центре города откроется еще одна новогодняя площадка — ледовый городок в Историческом сквере.

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