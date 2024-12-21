Впервые за 40 лет в центре Екатеринбурга открыли каток на площади 1905 года

На площади 1905 года в Екатеринбурге впервые за 40 лет открылся главный каток города, один из самых больших в России, сообщил мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Следующая фотография 1 / 3 Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Перед открытием на льду выступил ледовый балет Ильи Авербуха с участием известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность». Сам Илья Авербух не смог прилететь на церемонию открытия, так как не смог вылететь из Омска по погодным условиям.

За несколько часов до официального открытия в Екатеринбурге впервые провели церемонию регистрации брака на коньках. И три пары официально зарегистрировали свой брак.

27 декабря в центре города откроется еще одна новогодняя площадка — ледовый городок в Историческом сквере.