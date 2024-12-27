В Историческом сквере Екатеринбурга открылся ледовый городок

В Екатеринбурге первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и глава города Алексей Орлов открыли ледовый городок в Историческом сквере, сообщили в мэрии.

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Алексей Шмыков отметил уникальность нового места: «Исторический сквер — удивительное место, имеющее особую ценность, ведь отсюда начинался Екатеринбург. И здесь же протекает река, объединяющая города и целые регионы. Поэтому находиться в ледовом городке особенно приятно»,— сказал замглавы региона.

Алексей Орлов поздравил присутствующих с Новым годом, пожелав им мира, добра и благополучия перед тем, как зажечь огни на главной елке города. «В этом году мы постарались удивить гостей и жителей Екатеринбурга. Мне кажется, у нас получилось это сделать. Теперь в центральной части города есть сразу две новогодние площадки»,— отметил мэр. Также он добавил, что благодаря смене локации ледового городка и открытию катка на площади 1905 года в Екатеринбурге начала реализовываться идея о формировании полноценного новогоднего маршрута по центру города.

На сцене ледового городка гостей встретили Дед Мороз и Снегурочка — в этом году роль последней исполнила победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2024» Алена Козлова. Для создания городка использовали более 1 тыс. куб. м льда, из которого возвели фотозону, лабиринт, забор вокруг пруда, борты для шести горок и семь ледяных композиций на тему «Новогодняя сказка снеговиков» от прибывших из разных городов России участников конкурса скульптур «Европа-Азия».

Ледовый городок будет работать с 10:00 до 00:00 до 19 января, по завершению работы традиционно пройдет фестиваль «Ледовый штурм» для альпинистов.

Напомним, 21 декабря на площади 1905 года впервые за 40 лет открылся главный каток города, один из самых больших в России. Перед открытием на льду выступил ледовый балет Ильи Авербуха с участием известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность».

Ирина Пичурина