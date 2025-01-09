В Серове простятся с погибшим на СВО мотострелком Юрием Федоркиным

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб 32-летний боец из Серова Свердловской области Юрий Федоркин, сообщили в администрации Серовского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Федоркин

Фото: Администрация Серовского городского округа Юрий Федоркин

Фото: Администрация Серовского городского округа

Он родился 25 августа 1992 года в поселке Пасынки Серовского района и окончил школу № 26. В 2011 году он был призван в армию, где служил в артиллерийских войсках. После демобилизации вернулся в Серов и семь лет работал на РЖД помощником машиниста электровоза.

В сентябре 2022 года Юрий Федоркин был мобилизован для участия в спецоперации, там он служил в мотострелковых войсках. Погиб при выполнении боевого задания в Донецкой Народной республике (ДНР) 24 декабря 2024 года. У него остались жена и трое детей, младшему из которых исполнилось два месяца.

Прощание с бойцом состоится 9 января 2025 года в 12:30 в ритуальном зале похоронной службы «Обряд» в Серове.

Ирина Пичурина