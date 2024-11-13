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Проект по капремонту наклонной башни Демидовых в Невьянске прошел госэкспертизу

Проект по капитальному ремонту объекта культурного наследия «Наклонная башня Демидовых» получил положительное заключение государственной экспертизы, указано в Едином госреестре заключений. Объект федерального значения находится в Невьянске (Свердловская область).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заключение было получено 12 ноября, заказчик работ – Невьянский государственный историко-архитектурный музей. Проектную документацию подготовила компания «Ренессанс» (по данным сервиса Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в Екатеринбурге, ведет деятельность в области архитектуры). Как указано в социальных сетях музея, работы начнутся через два месяца.

Невьянская башня была построена в 1721—1725 годах по приказу Акинфия Демидова. Высота башни составляет 57,5 метров. Здание имеет отклонение от вертикали вверху — считается, что при строительстве была допущена ошибка. Башня изображена на гербе Невьянска. Постановлением Совета Министров РСФСР №1327 от 30 августа 1960 года башня включена в список исторических памятников государственного значения.

Мария Игнатова

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