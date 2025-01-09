Полиция Вашингтона арестовала на входе в Капитолий вооруженного мачете мужчину

Полицейские задержали в Вашингтоне мужчину, который пытался пронести оружие в Капитолий на церемонию прощания с бывшим президентом США Джимми Картером. Об этом сообщил телеканал NBC News. Инцидент произошел незадолго до прибытия избранного президента США Дональда Трампа, который приехал проститься с Картером и пообщаться с сенаторами-республиканцами.

В сообщении полиции, размещенном на странице в соцсети Х, добавляется, что, кроме мачете, у мужчины, пытавшегося пройти досмотровую рамку, изъяли три ножа. Подозреваемого обвинили в ношении опасного оружия, он арестован. NBC News называет имя мужчины: по версии журналистов, это 44-летний Мел Хорн. После инцидента вход в северное крыло здания Конгресса временно закрыли.

Джимми Картер умер 29 декабря в штате Джорджия в возрасте 100 лет. Гроб с его телом был доставлен в Капитолий 7 января, где с ним простились действующая вице-президент США Камала Харрис, конгрессмены и другие официальные лица. Государственные похороны состоятся сегодня, на церемонии ожидается выступление действующего президента Джо Байдена.

Подробнее о Джимми Картере — в материале «Ъ» «Лучший из бывших».