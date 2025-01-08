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Глыба льда свалилась на голову женщине на улице Правды в центре Петербурга

Очередное происшествие, связанное с непростыми погодными условиями и уборкой города от снега и наледи, случилось в Центральном районе Петербурга 8 января — на голову молодой женщине свалилась глыба льда на улице Правды около дома 1/11.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщает «Фонтанка», пострадавшая — 24-летняя жительница Всеволожска. Врачи Мариинской больницы зафиксировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематомы на темени, а также ссадину на лбу. Женщину отпустили из стационара домой в удовлетворительном состоянии, уточняет издание.

Вечером в среду, 8 января, власти Петербурга в очередной раз объявили в городе «желтый» уровень опасности из-за гололеда, снега и обледенения. «Ъ-СПб» писал, что ухудшение погодных условий в Северную столицу принес циклонический вихрь.

Андрей Цедрик

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