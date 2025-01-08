Блинкен счел, что Трамп стремится создать Украине лучшие позиции в переговорах

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что избранный президент Дональд Трамп стремится обеспечить Украине наилучшую сделку для урегулирования конфликта. Он добавил, что решать, какую роль в рамках будущей сделки сыграют США, будет будущая администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По мнению господина Блинкена, Россия и Украина приблизились к запуску процесса переговоров. Он отметил, что уходящая администрация старается обеспечить ситуацию, при которой администрация господина Трампа сможет действовать с позиции силы в возможных переговорах и «добиться максимально прочной из возможных сделок».

«Мы передаем много благоприятных возможностей, инициатив, работы. И если следующая администрация решит продолжить это, то, думаю, это было бы в интересах США»,— отметил господин Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро в Париже.

Дональд Трамп во время пресс-конференции 7 января заявил, что надеется закончить конфликт на Украине за полгода. Он также назвал возможной встречу с президентом России Владимиром Путиным, однако счел такие контакты неуместными до своей инаугурации.

О перспективе контактов Дональда Трампа и Владимира Путина — в материале «Ъ» «Встречная Украина».