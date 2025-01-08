Куда делся газ

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год. Поставки шли транзитом через Украину, с которой был заключен соответствующий договор. Объемы распределялись между молдавской территорией на правом берегу Днестра и Приднестровьем на левом берегу. В конце 2022 года «Газпром» вдвое сократил поставки в Молдавию, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод. После этого газ шел только в Приднестровье в объеме около 5,7 млн кубометров в сутки. Кишинев в то время перешел на закупку газа на европейском рынке через газопровод из Румынии Яссы—Унгены—Кишинев. Срок транзитного контракта «Газпрома» с Украиной истек 1 января 2025 года и продлен не был.

В конце ноября 2024 года на переговорах в Москве в качестве альтернативы рассматривались поставки в Молдавию через «Турецкий поток». Но «Газпром» увязывал это решение с достижением договоренностей о расшивке исторического долга Молдавии (оценочно $709 млн), существование которого республика не признает. В итоге «Газпром» не забронировал гарантированные мощности «Турецкого потока» для экспорта в Молдавию на январь 2025 года.

28 декабря «Газпром» сообщил, что уведомил «Молдовагаз» о регулярном неисполнении платежных обязательств по действующему контракту, и с 8:00 мск 1 января 2025 года «Газпром» ввел ограничение поставок природного газа в Молдавию до 0 кубометров в сутки. Ограничение будет действовать до тех пор, пока «Газпром» письменно не уведомит «Молдовагаз» об ином, сообщила российская компания.