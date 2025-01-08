«Молот» начал год с победы

В рамках чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» сегодня в Перми встретился с командой «Динамо-Алтай» из Барнаула. Поединок получился упорным. Основное время завершилось вничью 2:2. Голы в пермской хоккейной команде забили Виктор Пластинин и Игорь Зенчиков. Причем гости отквитались за две с половиной минуты до окончания основного времен матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

В затяжной серии буллитов удача оказалась на стороне пермяков, а решающий бросок нанес Виктор Пластинин. В итоге победа «Молота» счетом 3:2. Теперь 10 января подопечные Евгения Попихина так же на своем льду сыграют с «Металлургом» из Новокузнецка.