Пока не кончились лекарства

В 2024 году высокие места в музыкальных чартах заняли выпущенные после больших пауз альбомы Linkin Park, Дэвида Гилмора и The Cure (см. “Ъ” от 27 декабря 2024 года). В 2025 году логично ожидать громких премьер от их коллег, пока сохраняющих молчание. Но сенсации готовят не только ветераны. О релизах наступившего года — Игорь Гаврилов.

Про The Cure уже известно, что в 2025 году выйдет продолжение ставшего сенсацией 2024 года альбома «Songs of a Lost World» (см. “Ъ” от 6 ноября 2024 года). Новый диск будет по звучанию более оптимистичным. А вот ровесники The Cure Depeche Mode и U2 пока радовать поклонников не собираются, хотя из их студий время от времени и поступают обнадеживающие новости. Можно быть уверенным только в том, что новый альбом выпустит экс-лидер The Smiths Моррисси. Диск называется «Without Music the World Dies» («Без музыки мир умрет»). Еще один альбом Моррисси, «Bonfire of Teenagers», записанный в 2020–2021 годах под руководством продюсера Эндрю Уотта, что называется, лег на полку. Участниками записи стали музыканты Red Hot Chili Peppers, а также Игги Поп и Майли Сайрус. Моррисси считает этот альбом «лучшим в своей жизни», однако не может выпустить его, так как этого не хочет владелец прав на «Bonfire of Teenagers» — Capitol Records.

Вездесущий Эндрю Уотт приложил руку и к первому за пять лет альбому Пола Маккартни. Об этом было известно еще в 2023 году, когда сэр Пол появился в студии The Rolling Stones, записывавших вместе с Уоттом альбом «Hackney Diamonds». В 2024 году Пол Маккартни активно гастролировал (см. “Ъ” от 12 декабря 2024 года), а на исходе года сообщил, что намерен вернуться к песням, работу над которыми отложил на время гастролей.

Еще один рыцарь, сэр Элтон Джон, в 2023 году официально завершил свой прощальный тур, что зафиксировано в недавно вышедшем документальном фильме «Never Too Late» («Никогда не поздно»). Песня, давшая название фильму, войдет в альбом, тексты для которого написал многолетний соратник Элтона Джона Берни Топин. Над музыкой последних лет Элтон Джон работает, страдая от постепенной потери зрения. Из материала, который пока недоступен в виде альбомов, стоит отметить мюзиклы «Тэмми Фэй» и «Дьявол носит Prada».

Фото из студии в 2024 году активно выкладывала в соцсети Мадонна. В 2024 году ей исполнилось 66 лет. Celebration Tour Мадонны закончился в апреле и принес певице и ее команде более $224 млн. В декабре она написала своим подписчикам: «Последние несколько месяцев были лекарством для моей души. Написание песен и создание музыки — это единственная область, где мне не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Я так рада поделиться этим с вами». Над новой музыкой Мадонна работает вместе со своим давним продюсером и соавтором Стюартом Прайсом.

И еще две поп-дивы готовят к выпуску новые альбомы.

Лана Дель Рей давно объявила, что ее следующая запись создается в Нэшвилле, столице кантри,— этот стиль увлекает ее больше всего. Альбом должен был появиться в сентябре, однако его выпуск отложен, и, скорее всего, музыка на нем будет более разноплановой.

Леди Гага в 2024 году появилась на киноэкранах в провальном сиквеле «Джокера», была более благосклонно принята публикой на скандальном открытии парижской Олимпиады и выпустила глобальный суперхит «Die with a Smile» в дуэте с Бруно Марсом. Распрощавшись с «эпохой Харли Куинн» в своей карьере, Леди Гага целиком отдалась новому альбому. Он выйдет в феврале, а в апреле Леди Гага выступит на фестивале Coachella, то есть вернет себе статус одной из главных поп-звезд планеты.

Но главным поп-альбомом, во всяком случае в первом полугодии, вероятно, станет «Hurry Up Tomorrow» — завершающая часть трилогии «After Hours» (2020) и «Dawn FM» (2022) канадского исполнителя Абеля Тесфайе, выступающего под сценическим именем The Weeknd. Продюсерами альбома стали хитмейкеры Макс Мартин и Фаррелл Уильямс. Альбом будет дополнен полнометражным фильмом — психологическим триллером с участием Дженны Ортеги и Барри Кеогана. С большой вероятностью после выхода альбома Абель Тесфайе прекратит работу под псевдонимом The Weeknd.

Рок-фанаты старшего поколения обязательно обратят внимание на сиквел пародийного музыкального фильма «Это Spinal Tap». Продолжение культовой комедии выйдет спустя 41 год после первой части. В фильме, наряду с главными вымышленными героями, в ролях самих себя снялись барабанщик Metallica Ларс Ульрих, кантри-певец Гарт Брукс и хип-хоп-продюсер Квестлав из The Roots. В проекте отметились и уже упоминавшиеся Пол Маккартни с Элтоном Джоном. Они появятся не только на экране, но и в альбоме-саундтреке «Spinal Tap II».

Возможно, самым экстравагантным релизом года станет концептуальный альбом группы The Waterboys, посвященный памяти Денниса Хоппера, который называется «Жизнь, смерть и Деннис Хоппер». Лидер и единственный бессменный участник The Waterboys Майк Скотт пишет в предисловии к альбому: «Сюжет его жизни был историей нашего времени. Он взорвал молодежную культуру вместе с Джеймсом Дином в фильме "Бунтарь без причины", он начинал поп-арт с молодым Энди Уорхолом, он был частью культуры хиппи и движения за гражданские права, потом взял паузу на десять лет и чуть не умер, но вернулся, исправился и стал характерным актером, снимающимся в пяти фильмах в год, не потеряв ни блеска в глазах, ни чувства опасности и непредсказуемости». В записи альбома о Деннисе Хоппере среди прочих приняли участие Брюс Спрингстин, Фиона Эппл и Стив Эрл. По словам Майка Скотта, этот альбом не только о Хоппере, но и в целом о «странном приключении, которым является пребывание человеческой души на планете Земля».

