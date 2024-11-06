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Коммерсантъ FM
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Слезы терпения

Вышел новый альбом The Cure

Премьера рок-музыка

Британская группа The Cure выпустила четырнадцатый студийный альбом «Songs of a Lost World», прервав многолетнюю паузу в звукозаписи. Игорь Гаврилов объясняет, почему релиз альбома стоит считать событием.

Фото: The Cure

Фото: The Cure

Выход нового альбома The Cure сопровождался не только рецензиями в прессе, но и повышенным шумом в соцсетях, которые и так не молчали все эти 16 лет, пока у группы не выходило новых альбомов, а в последние годы исправно генерировали еще и мемы на эту тему. Один из последних изображал диалог героев фильма «Интерстеллар»: «За час на этой планете на Земле пройдет семь лет».— «Отлично, будем дожидаться нового альбома The Cure здесь». Но лучше описывает ситуацию другая картинка. На железнодорожном переезде застрял автобус с надписью «Реюнион Oasis», а по рельсам несется поезд со словами «Новый альбом The Cure» на борту.

С точки зрения концертной активности это противоречит фактам: Oasis наверняка соберут в своем уникальном туре больше денег (см. “Ъ” от 30 августа), а The Cure все эти 16 лет активно гастролировали. Но вот с точки зрения музыки эти события несоразмерные. Oasis в принципе не собираются записывать к туру новый альбом, однако главное даже не это. Группа The Cure как таковая ценнее для истории. Oasis, как и весь брит-поп, шли по стопам гигантов британского рока 1960-x и по большому счету ничего не изобрели. В то время как The Cure — одна из самых влиятельных рок-групп в истории, чей стиль (готика пополам с постпанком) сформировал звучание нескольких поколений музыкантов.

О том, что новый альбом The Cure готовится, стало известно еще в 2018 году, а в 2022 году лидер группы Роберт Смит обнародовал его название — «Songs of a Lost World» («Песни потерянного мира»). Группа хотела отправиться в турне после релиза альбома, но вышло по-другому. Два года The Cure играли концерты, то и дело включая в программу новые песни. К моменту, когда альбом вышел, пять песен с него были уже хорошо знакомы фанатам по синглам и по концертным исполнениям, которые немедленно попадали в соцсети.

Новые песни стали событием именно в составе альбома. Их там всего восемь. Но The Cure — группа старой формации — позволяет себе песни по шесть минут и двухминутные интро. Так что альбом — это полноценный аудиоопыт на 50 минут, предназначенный для прослушивания на самых совершенных звуковых системах. Тембр 65-летнего Роберта Смита ничуть не изменился с годами. Характерная жалобная слеза в голосе присутствует, и при этом группа не потеряла способность воспроизводить в песнях как сокровенные личные переживания, так и ощущение вселенской катастрофы.

Роберт Смит — умелый поп-композитор, он этой своей суперспособности не стесняется, The Cure с радостью играют на концертах радиохиты «Close To Me», «Lullaby», «Lovesong» и «Friday, I’m In Love». Альбом «Songs of a Lost World» состоит из песен с внятной и проверенной аккордной структурой, никаких отклонений от «генеральной линии». Поп-хуки тоже присутствуют, но они обернуты в тягучие минорные аранжировки, которые ничего радостного не предвещают. «"Songs of a Lost World" — это беспощадная мрачность и уныние,— говорил Роберт Смит в интервью СМИ.— Это самая депрессивная вещь, которую мы когда-либо делали».

Здесь он явно сгущает краски и может этим кого-то из не самых преданных фанатов оттолкнуть. Масла в огонь подливают критики, которые утверждают, что «Songs of a Lost World» — единственная пластинка, над которой в 2024 году стоит проливать слезы. На деле все не так трагично. The Сure обладают свойством за счет саунда увлекать слушателя за собой даже в самых мрачных композициях. The Cure могут играть грустно, но не монотонно. В их музыке всегда что-то происходит. И даже неторопливые, долго разворачивающиеся интро крепко держат за руку и уверенно ведут к голосу Смита, как, например, в песне «I Can Never Say Goodbye», где простая мелодия из нескольких нот на фортепиано медленно вырастает в гимн печали — песня посвящена памяти брата Роберта Смита Ричарда, ушедшего из жизни в 2022 году.

За время паузы в звукозаписи Роберт Смит потерял отца, мать и брата, и легче всего было бы именно этим объяснить настроение альбома, хотя вообще-то траурная меланхолия и нарастающее напряжение гитар были свойственны многим работам The Cure. Но теперь, после большой паузы, кажется, что группа только сейчас довела свой метод до совершенства. Вряд ли стоит сравнивать «Songs of a Lost World» с ранними работами группы. Неверно ни то, что группа создала лучший альбом со времен «Disintegration» (1989), ни то, что вселенная «Songs of a Lost World» не похожа ни на одну из придуманных ими ранее. «Songs of a Lost World» — это золотой стандарт The Cure, настолько же отточенный, как каждый новый альбом Depeche Mode или AC/DC. Просто The Cure слишком долго ждали. И сам факт выхода из периода ожидания — уже событие.

Хорошая новость состоит в том, что песни для следующего альбома The Cure уже готовы, и будут они более оптимистичными. Альбом выйдет в 2025 году. Роберт Смит также готовит к выпуску свой сольный альбом, а потом на экраны выйдет документальный фильм о The Cure. Закончить карьеру группа планирует в 2029 году, в год 50-летия первого альбома «Three Imaginary Boys» и 70-летия Роберта Смита. А пока поезд The Cure летит вперед на всех парах, и свежий альбом начинается в привычном для фанатов духе: «Это конец любой нашей песни, огонь догорел, и звезды потускнели от слез».

Игорь Гаврилов

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